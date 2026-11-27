Diga di Occhito Clima e Scienza Foggia: "Notevole incremento della Diga di Occhito in sole 24 ore"

Clima e Scienza Foggia: "Notevole incremento della Diga di Occhito in sole 24 ore"

DIGA DI OCCHITO: INCREMENTO NOTEVOLE IN SOLE 24 ORE. ATTESE NUOVE PERTURBAZIONI E DELLE INCURSIONI FREDDE NELLE PROSSIME SETTIMANE.

fonte: Clima e Scienza

​Le piogge abbondanti della scorsa notte — in linea con quanto annunciato nel video di ieri riguardo le previsioni meteo per oggi — hanno portato un beneficio concreto alla diga di Occhito, dove la disponibilità idrica è salita da 79.428.400 mc (rilevazione del 24/11/2026) a 82.969.360 mc (rilevazione del 26/11/2026), con un aumento di 3.540.960 mc (circa +4,46%) e un livello passato da 180,15 a 180,51 m/slm.

​Perché questo dato è così significativo: è fondamentale non confondere il volume assoluto con il fattore tempo. Registrare poco più di 3 milioni e mezzo di metri cubi in sole 24 ore rappresenta un incremento davvero notevole (anche perché, come vi avevo già anticipato settimane fa, i terreni ora risultano ormai saturi d'acqua e quindi le precipitazioni confluiscono in gran parte direttamente nell'invaso di Occhito, anziché venire assorbite in larga misura come accadeva con le prime piogge di un mese fa); al contrario, se la stessa identica quantità d'acqua fosse affluita nell'arco di un intero mese, si sarebbe trattato di un apporto decisamente molto basso.

​Con i deflussi ancora in corso è atteso un ulteriore incremento di circa 1 milione di mc entro domani, mentre nei prossimi giorni arriveranno nuove perturbazioni e incursioni fredde, su cui tra stasera e domani sera sarà dedicato un approfondimento.

-Clima e Scienza (Giovanni Costantino Lobasso)