Claudio Castriotta ricorda il cantautore Lucio Quarantotto

Lucio Quarantotto, a 9 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 31 luglio 2012, in circostanze poco piacevoli.Fu Franco Battiato a convincere Lucio di firmarsi Quarantotto, anche il nome di una sua canzone. Il grande artista siciliano lo definì “una delle più grandi voci e della miglior scrittura del panorama musicale”.

Ricordo che i brani scritti richiesti da Battiato furono 6 con il piacere di pubblicarli con una sua etichetta discografica, praticamente da Franco a Lucio, dal titolo “Di Mattina Molto Presto”, che vinse il premio Tenco come opera prima nel ’82, dove si può ascoltare la sua voce dal tono alto attraverso le sue righe poetiche.

Da non dimenticare che Lucio è stato autore del testo di “Con te partirò” successo mondiale cantata dal Grande Andrea Bocelli, che nel ’84 era nella rosa dei selezionati al Cantagiro, a lui da perfetto sconosciuto come d’altronde lo eravamo anche noi tutti giovanissimi.

Nel 1984 avrei dovuto esserci anch’io ma a causa di una malattia non riuscii a condividere insieme a lui il Cantagiro.

Proprio in una stagione estiva Quarantotto ha lasciato questa terra. Ci accumunava lo stesso interesse per le nostre città di mare e per la grande passione della musica, con il nostro però modo di essere schivi ad apparire in pubblico. La mia canzone si intitola “Così Crudele” sottointeso alla vita che arriva poco controvento lasciandoti solo in un muto silenzio.