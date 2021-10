Claudio Baglioni il 5 febbraio a San Severo

Il passaggio in Puglia del cantautore di Strada facendo e Piccolo grande amore partirà il Puglia da San Severo si chiuderà il 10 febbraio al Petruzzelli di Bari, ma solo dopo un lungo giro: il tour è atteso il 5 febbraio al teatro Verdi di San Severo (Foggia), il 6 al Verdi di Brindisi, il 7 al Politeama greco di Lecce e il 9 all’Orfeo di Taranto. La Puglia sarà praticamente una delle regioni italiane più battute dal tour di Baglioni, che promette un viaggio nelle canzoni più preziose del suo repertorio, “protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole”, come annunciano gli organizzatori.

La prima data sarà il 24 gennaio al teatro dell’Opera di Roma, la vendita dei biglietti parte alle 16 del 21 ottobre, ma per i concerti in Puglia (come per quello a Roma) bisognerà attendere il 26 per procedere all’acquisto. Info friendsandpartners.it.