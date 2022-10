Clamoroso Nainggolan, l’Anversa lo sospende a tempo indeterminato: il motivo

Radja Nainggolan ne combina un’altra delle sue a distanza ravvicinata. Dopo essere stato fermato per guida con patente scaduta, ora il belga è stato sospeso dall’Anversa a tempo indeterminato. Il centrocampista prima dell’inizio della partita tra Anversa e Standard si è concesso una sigaretta in panchina. La punizione del suo club che ha deciso di sospendere l’ex Roma e Inter.

Nainggolan chiede scusa a tutti

Il centrocampista ha chiesto scusa a tutti tramite una story Instagram: “Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po’ troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell’altro”.