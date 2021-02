Clamoroso: il Tar sospende l’ordinanza scuola di Emiliano, si torna in aula

Il Tar Bari accoglie il decreto cautelare e sospende l’ordinanza di Emiliano. La decisione dei giudici amministrativi di Bari ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino e dal Codacons i quali chiedevano la sospensione del dispositivo firmato lo scorso sabato dal governatore Michele Emiliano.

Cosa prevedeva l’ordinanza?

Didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado – dall’infanzia alle superiori fino al 5 marzo.

Le lezioni in presenza erano, garantite invece per gli studenti Bes (con bisogni educativi speciali) e per i laboratori. Ai dirigenti scolastici, ancora, era stata affidata la decisione di ammettere o meno in classe alunni in presenza sino al 50%.