Clamoroso, cambia il format della Champions League

Secondo Calcio e Finanza sono in via di approvazione ufficiale delle modifiche al format della Champions League che entrerà in vigore dalla stagione 2024/2025. I

l formato era già stato cambiato in precedenza, con l’ampliamento a 36 squadre e l’abolizione dei gironi da 4 squadre in favore del cosiddetto “swiss system”, con le squadre impegnate contro diversi avversari.

Inizialmente questa fase doveva durare 10 partite, che con le modifiche odierne scenderanno a 8.

Inotlre, era stato precedentemente stabilito che 2 delle 4 squadre extra rispetto alle 32 attuali sarebbero state le prime nel ranking UEFA non qualificate alla Champions League ma in posizioni utili per l’accesso a Europa League e Conference League.

Con queste modifiche, i due posti extra saranno assegnati alle federazioni che meglio avranno fatto nella stagione delle coppe europee, secondo il sistema di punteggi attualmente in vigore. Per fare un esempio, se questa regola fosse valsa nella stagione in corso, attualmente i posti extra sarebbero andati a Inghilterra, che ha raccolto 21 punti, e Olanda, a quota 19,2 in questa stagione.