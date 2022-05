Clamoroso a Barletta, stadio non omologabile, dimissioni in blocco

Stavamo già programmando la stagione 2022/2023 fiduciosi di poter usufruire del nostro stadio e nelle nostre intenzioni c’era anche la possibilità di aprire una campagna abbonamenti entro la fine di maggio per dare un segnale forte alla piazza, continuare il nostro progetto e attirare nuovi investitori .

Come sempre accaduto negli ultimi 7 anni tra i nostri progetti di crescita e la possibilità di realizzarli pienamente si frappone la solita incredibile questione.

In tarda mattinata abbiamo appreso che dal controllo della LND sia il Puttilli che il San Sabino non sono omologabili per la serie D.

Questa notizia, che va oltre i limiti della decenza ci spinge a rassegnare dimissioni immediate e revocabili solo a patto che si arrivi a una soluzione della questione entro il 15 giugno.

Asd Barletta Calcio