Ciuffreda: “Esiste una mafia, solidarietà al lido Ultima Spiaggia”

Esiste una mafia.

Vi è una mafia che nonostante tutto è lì, attenta ai movimenti, allertata dai gesti, guidata dalle debolezze di chi li circonda.

Non si può tacere rispetto a tutto quello che sta succedendo in provincia di Foggia, gli attacchi a istituzioni e tessuto sociale sono all’ ordine del giorno, gli esperti dicono che l’ utilizzo delle intimidazioni con bombe e violenza è il segno di debolezza delle cosche mafiose, io credo che sia la vera sfida lanciata allo Stato.

È questo mio pensiero è ancora più forte proprio quando questi attacchi arrivano all’indomani della visita del ministro Lamorgese, ma soprattutto credo diventino una sfida maggiore all’indomani dell’arrivo dei primi rinforzi di uomini delle forze armate.

Non abbiamo una ricetta possiamo semplicemente affermare che non saranno le intimidazioni a fermare il lavoro continuo che possa traghettare la nostra comunità verso un’alba di legalità che si intravede all’orizzonte ma che necessita ancora di tante vogate per raggiungerla.

Ai titolari del lido Ultima spiaggia, va la nostra incondizionata solidarietà, solidarietà che esprimiamo a tutti i commercianti, operatori economici ed amministratori ai danni dei quali viene praticata una violenza inaudita.

È tempo di alzare il tiro puntando frontalmente la malavita.

È tempo di mettere in campo tutte le azioni utili a contrastare simili gesti.

Come dice Benigni non raccontiamo che la mafia esiste ma che la si può vincere e questo dipende da tutti.

Massimo Ciuffreda – Progressisti Dem Manfredonia