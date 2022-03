‘Cittadini che Amano Manfredonia’: “Necessità di garanzia della tutela dell’ambiente, della legalità e della democrazia”

Lo sforzo civico di Cittadini che Amano Manfredonia ci chiama a supportare le azioni dell’Amministrazione volte a migliorare la nostra Città, anche accogliendo l’input, lanciato dalle diverse parti politiche, di partecipare attivamente alla vita della nostra Città.

Infatti in campagna elettorale ogni candidato ha

dibattuto sulla disaffezione politica, che nel nostro contesto – e non solo – si manifesta soprattutto con

l’astensionismo. Ma è importante che questi principi diventino tangibili.



Scendiamo nel particolare: noi Cittadini che Amano Manfredonia abbiamo sottoposto all’attenzione di

quest’Amministrazione l’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL

RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI, con il quale il nostro Comune avrebbe

potuto beneficiare fino a € 6.000.000,00 inoltrando le adeguate proposte entro il 15 marzo 2022.

Tuttavia ancora nulla sappiamo in merito alla partecipazione del nostro Comune a tale bando.

Inoltre, in precedenza, abbiamo già incontrato il Sindaco ed inoltrato la richiesta di piantumazione di ulivi

dedicati ad Angelo Vassallo, che è stata subito accolta positivamente dallo stesso. Così come la proposta di rivalutare il progetto di area verde Parco sociale sito in via A. Cesarano (zona Algesiro).



Tutte queste richieste nascono dalla necessità di garanzia della tutela dell’ambiente, della legalità e della

democrazia.



Sappiamo benissimo che le attività amministrative sono molteplici e complicate, che il periodo storico è

sicuramente insidioso, ma allo stesso modo riteniamo che non si può chiedere ai cittadini partecipazione

attiva, senza poi impegnarsi a lavorare con loro.



Ricordiamo all’amministrazione tutta, che è stata scelta dai cittadini, in qualità di loro rappresentanti,

quindi devono sicuramente tener conto dei manfredoniani, che coprono il ruolo di datori di lavoro di

quest’amministrazione, non di certo in termini economici, ma in qualità di soggetti interessati.

E soprattutto teniamo a ricordare che se non si dà valore alle persone, prima o poi le persone di valore se

ne vanno, e sarà persa una grande risorsa, quella che potrebbe davvero aiutare l’amministrazione, la città e i concittadini ad andare lontano.



Concludiamo dicendo che noi, Cittadini che amano Manfredonia abbiamo idee ben precise, prive di

rigorismo e sicuramente propense all’apertura. Ma è ora di ricevere un feedback.

Tina Zerulo – Cittadini che amano Manfredonia