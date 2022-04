Città Protagonista, duro attacco al PD sipontino: “Da che pulpito viene la predica”

“L’indecente uscita di Libero Palumbo, assessore del Comune di Manfredonia in quota “Città Protagonista” lista che non ha eletto consiglieri comunali ed è stata ripagata con un posto in Giunta per l’appoggio dato al ballottaggio al sindaco Gianni Rotice.”



Tuona così il “redivivo” partito di centro sinistra.

Della serie chi non “muore” si rivede.



Verrebbe da dire, anzi, lo diciamo…da che pulpito viene la predica, o meglio la solita “predica”, di chi del pulpito ha sempre fatto un baluardo.



Oppure PD quale? quello stesso “partito-feudo” che non ha avuto neanche il coraggio di presentarsi alla scorsa competizione elettorale, tanta la paura di essere crocifisso per le immanchevoli e gravi conseguenze a cui hanno portato la nostra città negli ultimi anni.



PD chi? Il suddetto partito di centro sinistra che si è “nascosto” sotto altre “mentite spoglie”, vedi progressisti dem., progetti popolari, moli 19-20 e 21, o giù di lì, con all’interno delle stesse liste membri dello stesso direttivo e segreteria cittadina del “suddetto partito”.



PD cosa? Cosa ci si può aspettare da una forza talmente flebile, monca e totalmente disunita dalla vita cittadina e dal contesto sociale da non riuscire nemmeno a far emergere delle proposte politiche serie e programmatiche sui problemi reali della città, quella stessa città a cui hanno voltato le spalle, sazio dopo anni di razzia, di bello e cattivo tempo.



Diamo un consiglio, spassionato, gratuito e sincero al partito “feudo” di centro sinistra denominato PD (la cosa), restate a casa, tanto non avete neanche più il coraggio di presentarvi all’elettorato “tradito”, continuate a nascondervi e ad aggrapparvi ad inutili quanto pretestuose polemiche, la città non merita neanche più un secondo della vostra strumentalizzazione, la città merita il lavoro quotidiano ed incessante che la nostra forza politica sta attuando al fianco della giunta Rotice.

Città Protagonista, l’Assessore Libero Palumbo