Città Protagonista a sostegno di Raffaele Fatone Sindaco

Le elezioni amministrative di Manfredonia segneranno una cesura importante nel modo di concepire l’attività politica e di amministrare la cosa pubblica.

Città Protagonista, dopo un’attenta e condivisa valutazione, parteciperà a questa competizione con un progetto politico civico incentrato in larga parte sull’innovazione e il dinamismo di una nuova classe dirigente, senza smarrire l’esperienza e le competenze su tematiche cruciali per la nostra comunità che, da anni, il gruppo politico di Città Protagonista segue e monitora attentamente.

La sfida per il futuro di Manfredonia si baserà sulla capacità di realizzare un Governo in grado di rispondere alle problematiche e alle sfide che ci attendono. Per questo, è necessario ripensare un modello condiviso di partecipazione che possa immaginare e gestire la nostra idea di città del futuro.

Una città trasparente, forte, sana, capace di attrarre possibilità e realizzare azioni determinanti per migliorare la qualità della nostra vita.

Proprio per dar seguito a questa visione sosterremo – assieme ad altre forze politiche e civiche impegnate in un cambiamento delle sorti della città – la candidatura a Sindaco di Raffaele Fatone, un giovane ingegnere che, partendo proprio dall’ascolto e da un metodo innovativo e partecipativo di fare, concretizzerà i bisogni e i desideri della nostra comunità.

Città Protagonista sarà impegnata nelle prossime settimane nel far conoscere i propri candidati, raccontando in questa campagna elettorale l’immagine di una città nuovamente pensata, che tenga a cuore le tematiche del lavoro, dell’ambiente, della partecipazione e della trasparenza.