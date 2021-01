Città del Cinema: “Moria di palme nei pressi del multisala, intervenite!”

Questa è la triste storia di una palma presente nel piazzale comunale antistante la nostra Multisala, una foto è stata scattata prima che la stessa fosse probabilmente attaccata dal punteruolo rosso, l’altra dopo.

Le nostre segnalazioni tramite pec partono da inizio novembre, purtroppo non essendoci stato alcun intervento, la palma ormai è al collasso e non ci resta che sperare che il parassita non attacchi anche le nostre 23 palme presenti sul marciapiede poco distante e altre presenti nella vicina zona residenziale.

Chiediamo ai nostri affezionati clienti e agli amanti del verde di condividere questa segnalazione, sperando in un intervento di chi di dovere.