Cisl: ricorso gratuito per personale docente e ata per rimborso del Rdp e Cis

Il Miur, ancora una volta, offre un trattamento differenziato contro i precari, non versando loro la RDP (retribuzione professionale docenti) e il CIA (compenso individuale accessorio).

Illegittimamente il Ministero corrisponde la RDP ai soli docenti di ruolo e ai docenti con incarico annuale (al 30 giugno o al 31 agosto). Il ricorso ha come obiettivo l’accertamento del diritto a precepire la RPD e i compensi accessori anche in favore del personale precario con condanna del Ministero a corrispondere gli emolumenti non versati.

Si può aderire al ricorso entro il 31 marzo, l’adesione è gratuita per gli iscritti alla Cisl scuola. Per informazioni rivolgersi in sede in via Trento 42 o telefonare ai numeri 0881/720299 o 3470925246

Loading…

Responsabile comparto scuola Cisl Manfredonia – Luisa Trotta: 349.2123171