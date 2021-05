Cisl Capitanata: “chiediamo la massima condivisione per la governance del recovery plan sul territorio”

Carla Costantino Cisl Capitanata: “Non stiamo contestando il recovery plan, stiamo semplicemente chiedendo la massima condivisione nelle scelte” continua dicendo “questa è una grande opportunità per il nostro territorio, chiediamo una governance condivisa, è responsabilità di tutti che le scelte vengano condivise” “Sono molti i punti focali per un rilancio del territorio, dalle infrastrutture, fino ad arrivare alla risorsa acqua passando per la Zona ASI al porto di Manfredonia.” Per finire: “Le opere che sono state già finanziate devono essere velocizzate ed il resto deve essere impegnato per lo sprint del nostro territorio, sottolineando che il lavoro deve essere al primo posto per far crescere il territorio.”