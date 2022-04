Circolo Tennis Manfredonia, sogno promozione per le squadre maschili e femminili

Il Circolo Tennis Manfredonia dopo due promozioni consecutive dalla serie D2 maschile, dal mese di marzo sta affrontando la serie C 2022.

Forti di una squadra compatta tra cui il capitano Gianluca Piccoli (Manfredonia), Antonluca Romoli (San Giovanni Rotondo), il giovanissimo Flavio Falcone (13 anni Manfredonia), la giovane promessa brasiliana Eduardo Andreta De Benedictis, l’italo-francese Ivo Cimino, l’argentino Tomas Rengel Sierra ed il belga Loic Cloes che attualmente occupa la posizione 900 del ranking Atp.Dopo aver battuto Maglie, Taranto, Molfetta e Monopoli nel girone guadagnandosi il primo posto nel girone 4, la compagine sipontina sconfigge nei quarti di finale dei playoff regionali il Circolo Tennis Brindisi per 5/1.

Una vittoria nella semifinale del 1 maggio con il Circolo Tennis Galatina garantirebbe l’accesso all’ultimo playoff nazionale per la promozione in serie B.Questo è un risultato storico per Manfredonia che negli anni passati non ha mai avuto una squadra così competitiva a certi livelli.

Con questa semifinale rientriamo tra le prime 12 squadre pugliesi comprese quelle che militano in divisioni superiori fino alla serie A.

Altro ottimo risultato quello delle ragazze che dopo essere state promosse in serie C dalla D1 lo scorso anno, si presentano con una squadra molto competitiva composta dalla maestra Alessandra Piccoli (Manfredonia), Carlotta Serafino (Manfredonia), Paola De Luca (Manfredonia), Chantal Skamlova (Slovacchia) miglior rank Wta 200 e attualmente 800 e Julita Saner (Svezia) attualmente 900 Wta.Le ragazze confermano le loro ambizioni vincendo la prima gara contro il temibile Circolo Tennis Maglie per 4/0.

Ci attende la trasferta a Melfi per domenica 1 Maggio.

Solo una squadra su 7 arriverà in fase nazionale. Anche qui come per il maschile la promozione resta un sogno da provare a raggiungere a piccoli passi.