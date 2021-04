Cinque tavole rotonde di discussione con i cittadini

In seguito ai tre Forum aperti alla Città avvenuti nei giorni 6-13-20 Marzo 2021 la Consulta di Pastorale Sociale analizzando le varie problematiche emerge ha individuato 5 macroaree sui cui concentrare ora, come già annunciato, tavole rotonde di formazione e discussione.

Le macroaree individuate sono

Trasparenza, legalità e buona amministrazione Famiglia e sostegno alla sfida educativa Educazione e devianza giovanile. Possibili patti educativi Imprenditoria giovanile e incubatori di impresa Saper informarsi per votare. Scuole di Formazione Socio – Politica.

L’Ufficio di Pastorale Sociale, tenendo fede a quanto promesso, ha stilato un calendario sulle seguenti macroaree, sviluppando al loro interno approfondimento cosi strutturato:

Venerdì 16 Aprile 2021: COSA EVITARE IN FUTURO PER NON RICADERE NELL’INGANNO? – Si approfondiranno le due domande: Quali sono gli inganni nascosti della corruzione dei Comuni? È possibile pensare buone prassi? Da dove partire? Mercoledì 28 Aprile 2021: QUALI POLITICHE PER UNA CITTA’ A MISURA DI FAMIGLIA? – Si approfondiranno le due domande: Come attuare il “fattore famiglia” nella programmazione di un Comune? Nella pratica è possibile l’alleanza Scuola – Famiglia? Giovedì 13 Maggio 2021: DAL PROBLEMA GIOVANI AL POTENZIALE GIOVANI – Si approfondiranno i seguenti aspetti: E’ possibile creare alleanze in una Città per recuperare i giovani? Quali esperienze per recuperare, recuperarsi, valorizzare? Giovedì 27 Maggio 2021: FARE IMPRESA VALORIZZANDO IL LOCALE – Si approfondiranno i seguenti aspetti: I giovani tra sogno, lavoro, burocrazia e valorizzazione del territorio. Fare impresa e fare Cooperativa. Giovedì 10 Giugno 2021: CITTADINI ATTIVI, FORMATI, CRITICI – Si approfondiranno le seguenti domande: Funzionano davvero i Forum con i cittadini in un Comune? Da dove partire per mettere le basi di una buona Scuola di Formazione Politica?

Gli incontri saranno tenuti da “esperti pratici” dei settori, non per trasmettere nozioni ma per raccontare esperienze, esperti che sono stati capaci di avviare processi risolutivi, cambiamenti, nei temi indicati in altre parti di Italia.

Sarà possibile per tutti i cittadini intervenire nella discussione, ma invitano caldamente coordinatori ed appartenenti a movimenti/associazioni/partiti politici attualmente presenti in città.

Gli incontri si terranno dalle 19:00 alle 20:30 su piattaforma ZOOM dove sarà possibile accedere sempre nella stessa modalità attraverso il link https://us02web.zoom.us/j/5760358074 oppure inserire il codice riunione 5760358074

Saranno ammessi i primi 100 partecipanti che potranno interagire alla tavola rotonda. Per tutti gli altri che eventualmente non riescono ad accedere sarà possibile seguire l’incontro in diretta sui canali social della PASTORALE SOCIALE MANFREDONIA

Facebook: https://www.facebook.com/pslpolicoromanfredonia/live

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXSj0VUeUFmNn6yEJENiK6A

Prof. Massimiliano Arena

Direttore Diocesano Pastorale Sociale

Tutor Diocesano del Progetto Policoro