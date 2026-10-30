Cinque minuti per staccare: cosa dice la ricerca su respiro, stress e piccole abitudini

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lavoro, famiglia, scadenze, notifiche che non si fermano mai. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno i ritmi accelerano e lo stress quotidiano diventa per molti una presenza costante. La buona notizia è che non servono rivoluzioni per gestirlo meglio: la ricerca scientifica indica che anche pochi minuti al giorno, usati nel modo giusto, possono fare la differenza.

Dal respiro alle pause durante la giornata, ecco cosa dicono gli studi e quali abitudini semplici si possono provare da subito.

Cosa succede nel corpo quando siamo sotto stress

Davanti a una situazione impegnativa l’organismo reagisce come se dovesse affrontare un pericolo: il respiro si fa più rapido e corto, il battito accelera, i muscoli di spalle e collo si irrigidiscono. È una risposta utile nel breve periodo, ma quando si ripete ogni giorno lascia stanchezza, tensione e difficoltà a concentrarsi.

Riconoscere questi segnali è il primo passo. Una guida chiara spiega come lo stress si fa sentire nel corpo , dai sintomi fisici a quelli mentali, e quando vale la pena prestarvi attenzione.

Lo studio di Stanford: cinque minuti di respiro al giorno

Uno degli studi più citati degli ultimi anni arriva dall’Università di Stanford ed è stato pubblicato nel 2023 sulla rivista Cell Reports Medicine. I ricercatori hanno confrontato per un mese tre esercizi di respirazione da cinque minuti al giorno con un periodo equivalente di meditazione mindfulness.

Il risultato più interessante riguarda il cosiddetto «sospiro ciclico», un esercizio che punta tutto sull’espirazione lunga: si inspira due volte dal naso, la seconda più breve, e poi si espira lentamente dalla bocca, fino a svuotare i polmoni. Rispetto alla meditazione, questo esercizio ha portato a un miglioramento maggiore dell’umore e a una riduzione della frequenza respiratoria. Gli autori lo indicano come una tecnica promettente per gestire lo stress.

Il vantaggio è la semplicità: non servono strumenti né luoghi particolari. Per provarlo bastano pochi passaggi:

sedersi comodi, con le spalle rilassate, oppure restare in piedi;

inspirare con calma dal naso e, senza espirare, aggiungere una seconda breve inspirazione;

espirare lentamente dalla bocca, finché i polmoni non si svuotano;

ripetere per cinque minuti, magari prima di iniziare a lavorare o al rientro a casa.

Se compare un leggero capogiro, basta rallentare il ritmo o fermarsi per qualche respiro normale.

Altre abitudini che aiutano a staccare

Il respiro è solo uno degli strumenti. Molte strategie efficaci sono gesti quotidiani, da ripetere con costanza:

muoversi ogni giorno, anche con una camminata a passo svelto: una passeggiata sul lungomare vale più di quanto si pensi;

fare brevi pause lontano dagli schermi, soprattutto tra un impegno e l’altro;

esporsi alla luce naturale nelle prime ore della giornata;

mantenere orari regolari per il sonno, anche nel fine settimana;

coltivare i rapporti con le persone vicine: una telefonata o un caffè insieme aiutano a ridimensionare le preoccupazioni.

Chi vuole un quadro completo può approfondire le strategie naturali per gestire l’ansia , dal respiro alla routine quotidiana, con esercizi pratici e consigli su come inserirli nella giornata.

Quando è il caso di chiedere aiuto

Lo stress fa parte della vita, ma non deve diventare la normalità. Se la tensione dura per settimane, disturba il sonno, il lavoro o le relazioni, o si accompagna a sintomi fisici che non passano, è importante parlarne con il proprio medico. Le abitudini quotidiane aiutano, ma non sostituiscono un confronto con un professionista quando serve.

Il CBD tra le abitudini del relax: cosa dice la ricerca

Negli ultimi anni anche il CBD, il cannabidiolo estratto dalla canapa industriale, è entrato nelle routine di relax di molte persone. Non ha effetti psicoattivi e viene usato soprattutto sotto forma di olio, in gocce.

Tra gli studi più noti c’è un’analisi pubblicata nel 2019 su The Permanente Journal, che ha esaminato le cartelle cliniche di 72 adulti seguiti in una clinica psichiatrica del Colorado per problemi di ansia o di sonno. I punteggi dell’ansia sono diminuiti già nel primo mese in 57 partecipanti su 72, il 79,2%. Il CBD era stato affiancato al percorso abituale ed è stato ben tollerato da quasi tutti i partecipanti. Come passo successivo, gli autori indicano studi controllati più ampi.

Chi è interessato può orientarsi tra i diversi rimedi naturali per il relax e scegliere con attenzione: concentrazione chiara in etichetta, tipo di estratto. Lamacoppa Leaf Sciences propone oli di CBD in diverse concentrazioni, a spettro completo, a spettro ampio e isolato.

In sintesi

Lo stress quotidiano si può gestire meglio con piccoli gesti ripetuti: cinque minuti di respiro con espirazioni lunghe, movimento, pause dagli schermi, luce naturale e sonno regolare. Quando la tensione non passa, il medico resta il primo punto di riferimento.

Fonti: Balban M.Y. et al., «Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal», Cell Reports Medicine, 2023, 4(1): 100895, doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100895 · Shannon S. et al., «Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series», The Permanente Journal, 2019, 23: 18-041, doi: 10.7812/TPP/18-041.

Nota editoriale: Le informazioni contenute nell’articolo hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consiglio medico. I prodotti citati non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire patologie.