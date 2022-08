Cinque consigli per creare un sito web aziendale

Come creare un sito web aziendale efficace e funzionante? Avere un sito web per la propria azienda non vuol dire solo creare una o più pagine sulle quali poter navigare.

Bisogna strutturare un progetto attento che dev’essere creato con cura e che deve prendere in considerazione tantissimi particolari.

Solo in questo modo hai la possibilità di avere un sito funzionale che permetta di raggiungere i propri clienti al meglio. Ma scopriamo insieme come creare un sito web aziendale con 5 consigli professionali che ci vengono forniti dai professionisti di Parklab.

Creare un sito web che riesce a soddisfare le esigenze del cliente

Il primo passo è creare un sito web che possa soddisfare le esigenze della clientela. Un sito web molto efficace viene studiato in modo apposito per riuscire ad ottenere i massimi risultati dai possibili lead e contatti.

Affidandosi a dei professionisti si inizia creando un progetto per poi procedere allo sviluppo e alla creazione del sito web in modo corretto.

I professionisti possono creare un sito ex novo oppure svolgere un restyling con un unico fine quello di realizzare la giusta esperienza utente e di navigazione.

Cura della grafica e della velocità

Il secondo passo è la cura di alcuni aspetti del sito web come la cura della grafica e del design e naturalmente della velocità di reazione. Per avere un sito veloce e ben strutturato è necessario evitare l’uso di codici ridondanti e si devono attivare le pagine AMP.

Inoltre si può scegliere anche di effettuare hosting su un server SSD con delle performance ottimali per siti web professionali. Con il giusto protocollo HTTPS e con l’aggiornamento corretto i siti web possono caricarsi velocemente, le prestazioni vengono ottimizzate anche per le consultazioni da mobile o da tablet.

Intelligenza Artificiale e strumenti di contatto

I nuovi siti web devono presentare alcune funzioni innovative come quelle offerte da parte dell’Intelligenza Artificiale. Un buon sito professionale e aziendale deve prevedere dei punti d’accesso che permettano agli utenti l’avvio di conversazioni con diversi reparti aziendali.

Realizzando dei video preregistrati è possibile permettere alle persone di parlare e chiedere informazioni a un ChatBot per avviare una conversazione con l’utente in automatico.

Oppure è possibile rendere il sito web uno strumento prezioso di dialogo e di relazione con la clientela, anche con strumenti di contatti come il form, e-mail o WhatsApp Business.

Ottimizzazione SEO

Un sito web non solo deve essere funzionale e avere degli strumenti ideali per riuscire a comunicare con gli utenti, ma ha bisogno anche di essere visibile online mediante la ricerca organica. Ecco perché si deve svolgere la giusta ottimizzazione SEO sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo semantico.

Quindi bisogna creare testi in grado di soddisfare l’intento di ricerca dell’utente in base a quelle che vengono svolte maggiormente su motori di ricerca come Google. Inoltre, si deve far sì che il sito rispetti tutti i parametri SEO tecnici che permettono: velocità, giusto livello di navigazione, UX design ecc…

Contenuti visuali e testuali

Infine, un sito web che coinvolga gli utenti e aiuti a trasformare chi naviga sul sito in potenziali clienti, prevede la creazione di contenuti visuali e testuali ottimizzati.

Rivolgendoti a un professionista puoi creare sul sito un’immagine coordinata e di design e anche un logo che rappresenti al meglio la tua azienda. Inoltre, si possono inserire immagini e grafiche che vanno ad esaltare il sito e che lo rendono bello e non solo funzionale.

Per quanto riguarda i contenuti testuali questi devono essere realizzati sia in chiave SEO sia con il giusto tono, copywriting e storytelling per dare all’utente un’esperienza ottimale a 360°.