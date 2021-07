Cingolani, monitorare sito di Manfredonia, profilo complesso

Contaminazione in suoli e acque. Totale risorse oltre 80 milioni



(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Il Sin di Manfrendonia e’ un sito

caratterizzato dalla presenza di alcune discariche non

controllate di rifiuti urbani (ex cave di calcarenite) ed

industriali in aree interne allo stabilimento ex Agricoltura SpA

in liquidazione, ora ENI Rewind SpA. La contaminazione

riscontrata nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta

molto variegata e legata alla tipologia di industrie presenti”.



Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto

Cingolani in Aula alla Camera rispondendo al question time,

parlando per il sito di Manfredonia di un “profilo complesso” di

inquinamento e di una “situazione che va monitorata. Questo e’

fuori discussione”.



“Il totale delle risorse destinate al Sin ammonta a

80.757.591,07 di euro, di cui 37.366.456,70 stanziati dal

ministero della Transizione ecologica e 43.391.134,37 da altri

soggetti pubblici – osserva Cingolani – e’ stato sottoscritto un

unico accordo di Programma il 20 dicembre” del 2020 “per un

importo complessivo di 13.553.409,26 di euro, di cui

6.182.352,88 trasferiti alla Regione Puglia e 7.371.056,38 a

valere su risorse del bilancio del ministero”.