Cinema aperti col Green Pass? Ecco la lista delle migliori proiezioni da qui fino alla fine dell’anno

5 agosto 2021

THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA

Un film di James Gunn

Con Margot Robbie, John Cena e Viola Davis

[AZIONE]Il film porta sullo schermo la squadra di delinquenti più folli dei fumetti DC, alle prese con una missione guidata dal colonnello Rick Flag.

18 agosto 2021

FAST AND FURIOUS 9

Un film di Justin Lin

[AZIONE]

18 agosto 2021

ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA

Un film di Gianluca Leuzzi

[AVVENTURA]

AFTER 3

Un film di Castille Landon

Con Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin

[DRAMMATICO SENTIMENTALE]After 3 torna a raccontare la storia d’amore travagliata e appassionante di Hardin e Tessa. In questo terzo film, proprio quando Tessa sta per prendere la decisione più importante della sua vita, ogni cosa cambia e alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, fanno sorgere dubbi su tutto ciò che fino a quel momento sembrava certo, mettendo in pericolo il loro futuro insieme.

1 settembre 2021

2 settembre 2021

HOTEL TRANSILVANIA: UNO SCAMBIO MOSTRUOSO

Un film di Jennifer Kluska e da Derek Drymon

[ANIMAZIONE]

16 settembre 2021

THE NIGHT HOUSE – LA CASA OSCURA

Un film di David Bruckner

Con Rebecca Hall

[HORROR]

16 settembre 2021

DUNE

Un film di Denis Villeneuve

Con Timothee Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Rebecca Ferguson

[FANTASCIENZA]Riadattamento cinematografico della prima parte dell’omonimo romanzo del 1965, Dune porta sul grande schermo la battaglia tra la dinastia Harkonnen e la dinastia Atreides per il controllo di Arrakis, un pianeta sul quale si trova una sostanza molto ambita e pregiata.

23 settembre 2021

TRE PIANI

Un film di Nanni Moretti

Con Riccardo Scamarcio e Margherita Buy

[DRAMMATICO]

23 settembre 2021

SPACE JAM NEW LEGENDS

Un film di Malcolm D. Lee

Con LeBron James

[ANIMAZIONE]Space Jam New Legends racconta le vicende di LeBron e suo figlio Dom, intrappolati da una malvagia intelligenza Artificiale. Per poter tornare a casa, LeBron entrerà in campo insieme ai Looney Tunes per vincere la sfida contro Goons, i campioni dell’intelligenza Artificiale.

30 settembre 2021

NO TIME TO DIE

Un film di Cary Fukunaga

Con Rami Malek

[AZIONE]

7 ottobre 2021

BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA

Un film di Tom McGrath

[ANIMAZIONE]

14 ottobre 2021

MARILYN HA GLI OCCHI NERI

Un film di Simone Godano

Con Miriam Leone e Stefano Accorsi

[COMMEDIA SENTIMENTALE]

14 ottobre 2021

THE LAST DUEL

Un film di Ridley Scott

Con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck

[DRAMMATICO]

21 ottobre 2021

HALLOWEEN KILLS

Un film di David Gordon

Con Jamie Lee Curtis e Nick Castle

[HORROR]

28 ottobre 2021

FREAKS OUT

Un film di Gabriele Mainetti

Con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo

[DRAMMATICO FANTASTICO]

3 novembre 2021

ETERNALS

Un film di Chloé Zhao

Con Angelina Jolie e Richard Madden

[AZIONE]

11 novembre 2021

PER TUTTA LA VITA

Un film di Paolo Costella

Con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carolina Crescentini e Claudia Gerini

[COMMEDIA]

25 novembre 2021

UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA

Un film di Voltango De Biasi

Con Lillo, Massimo Ghini e Lucia Ocone

[COMMEDIA]

novembre 2021, tba

GHOSTBUSTERS: LEGACY

Un film di Jason Reitman

Con Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd

[FANTASCIENZA]

16 dicembre 2021

DIABOLIK

Un film dei fratelli Manetti

Con Luca Marinelli e Miriam Leone

[AZIONE]

16 dicembre 2021

WEST SIDE STORY

Un film di Steven Spielberg

Con Ansel Elgort e Rachel Zegler

[MUSICAL]

23 dicembre 2021

SING 2

Un film di Garth Jennings

[ANIMAZIONE]

29 dicembre 2021

THE KING’S MAN – LE ORIGINI

Un film di Matthew Vaughn

Con Ralph Fiennes

[AZIONE]

30 dicembre 2021

LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 LE ORIGINI

Un film di Paola Randi

Con Monica Bellucci e Corrado Guzzanti

[COMMEDIA]

dicembre 2021, tba

BLACK ADAM

Un film di Jaume Collet-Serra

[AZIONE/FANTASCIENZA]

