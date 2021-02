Ciclovia Adriatica, Verdi: “Il Comune di Manfredonia dovrebbe partecipare online giovedì”

La legge di Stabilità 2016 ha stanziato risorse per il Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche. Ora siamo alla fase di Progetto di fattibilità tecnica economica della Ciclovia Adriatica in provincia di Foggia.



In questi giorni sono stati convocati gli enti locali interessati. Il Comune di Manfredonia dovrebbe partecipare on line giovedì 11 alle 9,30.



Ci auguriamo che ci sia qualcuno che partecipi per conto del nostro Comune e che si predisponga un progetto coordinato con le iniziative progettuali già in corso come la Ciclovia che da Ippocampo porterà a Siponto sopra la condotta di adduzione dei reflui delle marine a carico di AQP. Ci auguriamo che con il risparmio che ne verrebbe fuori si possa progettare e realizzare un percorso alternativo a via dei pini, magari all’interno della Pineta litoranea e si possa realizzare un ponte pedonale e ciclabile sul Candelaro.



Siamo già intervenuti 2 anni fa per spostare l’asse principale dalle strade provinciali interne alla litoranea. Ora cerchiamo di lavorare in modo coordinato con una idea progettuale che possa essere utile anche ai cittadini (non solo in chiave turistica) come una vera e propria “ciclopolitana” su cui pedalare in sicurezza i principali percorsi cittadini.



Alfredo De Luca e Innocenza Starace.

Portavoce Verdi Manfredonia