CibòFest cambia location

CibòFest, a Foggia, l’importante manifestazione enogastronomica itinerante di cibo di strada di qualità cambia location. Da Domani fino a domenica in Via Galliani – Via Mazzei.

Informiamo che la manifestazione gastronomica regionale itinerante CibòFest, originariamente prevista presso la Villa Comunale di Foggia, si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica 21 e 22 maggio in via Galliani – Via Mazzei lato villa comunaleper motivi puramente dovuti al Comune di Foggia.

La cittadinanza è invitata a partecipare sabato 21 e Domenica 22 dalle ore 11:00 alle ore 00:15per godere di una straordinaria due giorni di degustazioni di cibo da strada di alta qualità presentato da accoglienta ape car specializzati e trucks, allestiti in maniera originale, provenienti da tutta Italia.

Solo da CibòFest potrete gustare specialità regionali e passare due giorni in compagnia di amici e parenti, dimenticando i problemi della vita quotidiana, tra squisite specialità gourmet, sbandieratori e tanto divertimento.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.