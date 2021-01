Fino a qualche anno fa credevo che i social fossero luoghi futili. Poi ho iniziato a leggere i post di Michele Carbonelli e mi sono ricreduta, scoprendo che invece potevano essere anche un modo per veicolare notizie ed informazioni, proprio come lui faceva mentre andava a spasso per Manfredonia.

Se ne è andato oggi a 73 anni, lasciando tanto dolore intorno a sé, un grande manfredoniano, incredibilmente innamorato della sua città. Col sorriso sempre stampato sul volto, si soffermava nei vari angoli di Manfredonia e li descriveva con brevi storie o divertenti aneddoti. Quel suo modo così arguto e mai banale di raccontare la vita era affascinante.

Era…! Che tuffo al cuore, Michele, parlare al passato. Mancherai a tantissime persone perché riuscivi a farti voler bene da tutti; mancherai alla tua famiglia, mancherai agli amici; mancherai alle vie di Manfredonia che ti accoglievano nelle giornate di sole e alla spiaggia degli sciali e di Siponto dove ti piaceva fermarti a catturare l’odore del mare; mancherai ai tuoi cuccioli che con affetto e dedizione accudivi; mancherai ai tifosi del Manfredonia e ai tuoi ex colleghi dell’INPS. E mancherai tanto anche a me, carissimo Michele.

In uno dei tuoi ultimi post, carico come sempre di speranza e fiducia in giorni migliori, hai fotografato un bellissimo cielo azzurro sulla nostra città nonostante il grigio che s’intravedeva all’orizzonte. Oggi il cielo è grigio e triste. Ciao Michele!

di Maria Teresa Valente