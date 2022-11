Ciambella “rosa del deserto”: la ricetta di Costanza.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

4 uova150/200 g di zucchero (in base ai vostri gusti)

500 g di farina

un bicchiere di latte

175 ml di olio di semi o 175 g di burro (liquefatto e freddo)

una bustina di lievito per dolci

un pizzico di sale

200 g di uvetta

200 g di gocce di cioccolato

cornflakes q.b

PROCEDIMENTO

In una ciotola lavorare a spuma le uova intere con lo zucchero.

Aggiungere gradatamente l’olio (o il burro liquefatto e freddo), il latte, il pizzico di sale e in ultimo la farina a cucchiai.

Mescolare bene, aggiungere il lievito per dolci.

In uno stampo per ciambella imburrato e infarinato aggiungere metà dell’impast, mettere metà dell’uvetta e delle gocce di cioccolato.

Coprire con i cornflaxes, aggiungere l’altra metà dell’impasto a cui metteremo uvetta cioccolato, altri corn flaxes.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 45/50 minuti.

