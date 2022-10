Ciambella con mango essiccato, cioccolato e frutta secca aromatizzata all’arancia: la ricetta di Le.ricette.di.anna.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Senza glutine

Senza lattosio

INGREDIENTI

250 gr di ricotta senza lattosio

250 gr di zucchero

2 uova e un tuorlo

125 gr di burro senza lattosio

200 gr di farina di riso

50 gr di fecola di patate

60 gr di gocce di cioccolato fondente

1 bustina di lievito per dolci senza glutine

Buccia di 1 arancia grattuggiata

40 gr di mango essiccato (io in friggitrice ad aria ma si può acquistare o sostituire con altra frutta)

Frutta secca a sentimento

OCCORRENTE PER LA PREPARAZIONE

Stampo ciambella da 26 cm

PROCEDIMENTO

Sbattere 2 uova e 1 tuorlo con lo zucchero, unire il burro ammorbidito, la ricotta e la scorza d’arancia grattuggiata.

Mescolare e aggiungere le farine con il lievito ed infine le gocce di cioccolato e il mango essiccato.

Versare nello stampo e guarnire con frutta secca a piacere (questa torta è buonissima anche senza frutta secca)

In forno caldo a 180 gradi per circa 40 /45 minuti.

