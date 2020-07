Ciak si parte! Dal 3 agosto riapre lo storico cinema San Michele

Dopo 5 lunghi mesi torneranno ad accendersi le luci in sala nello storico cine-teatro San Michele di Manfredonia. L’annuncio è in un post lanciato sui social dei canali ufficiali del San Michele, dove si legge l’amarezza di una chiusura forzata ma necessaria, dovuta all’emergenza sanitaria in corso, e quindi la speranza per un nuovo inizio in un momento certamente non facile per le sale cinematografiche, vista anche la limitata uscita di nuove pellicole.

“In noi ha prevalso la voglia di riaprire e ricreare il contatto con gli spettatori – si legge nel post – Ovviamente abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per riprendere a vivere il cinema”.

L’ultimo film proiettato al San Michele è stato Sonic a fine febbraio. Nel trailer il porcospino blu amato dai bambini di oggi e dalle vecchie generazioni cresciute col videogioco della Sega ad un certo punto si nascondeva per dar vita ad intriganti e divertenti avventure. Quel gioco a nascondino paradossalmente sembra essere durato un po’ troppo, ma finalmente è arrivato il momento della riapertura.

Lunedì 3 e martedì 4 agosto alle 20,30 si parte con ‘Un figlio di nome Erasmus’, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Da mercoledì 5 a venerdì 7 agosto , sempre alle 20.30, sarà la volta di ‘Gli anni più belli’, un film di Gabriele Muccino. con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

In sala saranno rispettate tutte le misure necessarie per pulizia e sanificazione, nonché le distanze di sicurezza tra i posti, tranne che per i componenti dello stesso nucleo familiare o per i conviventi.

Appuntamento al San Michele da lunedì 3 agosto, dunque, dove le luci in sala stavolta si spegneranno non per far posto ad un lungo silenzio, ma per riaccendere quelle emozioni che solo il cinema sa dare.

di Maria Teresa Valente