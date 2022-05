Ciak si gira: anche a Manfredonia il film “Inferno” di Mimmo Palladino

C’é anche l’Abbazia di San Leonardo di Manfredonia tra i set che Mimmo Paladino, importante artista, pittore, scultore e adesso anche regista, ha scelto per girare il suo film “Inferno”, una storia che gira intorno a Dante e al presepe napoletano. Prodotto da Run film e Nuovo Teatro con Rai Cinema e con il contributo della Regione Campania e del Ministero dei Beni culturali, Palladino oltre a San Leonardo ha scelto come set del suo film anche Monte Sant’Angelo e Mattinata in Puglia e Benevento e Napoli in Campania.

Nel cast Toni Servillo, Nino d’Angelo, Alessandro Haber, Giovanni Esposito, Sergio Rubini. La Puglia, e in particolare il Gargano, si confermano come set apprezzati dalle produzioni cinematografiche, infatti, grazie al sostegno dell’Apulia Film Commission, negli ultimi anni sono stati scelta da tante altre importanti produzioni. Nelle foto i padri Ricostruttori con Alessandro Haber e Nino D’Angelo.(Fonte Mariantonietta Di Sabato manfredonianews.it)

Gianni Rotice