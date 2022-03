Ci sarò per sempre vivrò

Manfredonia – IO osservo da lontano un’ altra estate che galoppa con una forte commozione , in un momento particolare – ho il cuore seduto sulle unghie dei piedi senza scarpe…bevo tra i pensieri dell’aria di ieri – allargo l’anima alla vita che scappa tanto , cerco di rincorrerla per non perderla. Viviamo , ora, oggi,adesso ,prima che sia troppo tardi per dire ci sono , ci sarò e dal vento ritornerò , insieme al mare eterno, per sempre vivrò.



Di Claudio Castriotta