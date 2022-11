“Ci sarà anche lei”. Silvia Toffanin conferma tutto: ospite d’eccezione a Verissimo

Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i suoi ospiti nel salottino di Verissimo. Nel corso della puntata di sabato, 5 novembre la conduttrice avrà modo di intervistare Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri. L’hairstylist racconterà il periodo difficile che sta vivendo dopo l’addio alla storica compagna Letizia. Dopo di lui sarà la volta dell’attrice comica Paola Minaccioni a cui faranno seguito Enrica Bonaccorti, per un omaggio alla sua vita e carriera, e l’attore e musicista Stefano Fresi, che presenterà il musical italiano The Land of dreams.

Wanda Nara a Verissimo per rompere il silenzio sulla fine del matrimonio con Icardi

La puntata di domenica 6 novembre vedrà arrivare in studio Wanda Nara, showgirl finita al centro del gossip dopo la rottura con suo marito. È proprio per questo motivo che l’argentina ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Mauro Icardi e farlo a Verissimo. Silvia Toffanin subito dopo intervisterà anche Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che annunceranno l’inizio di Zelig dal 9 novembre. A parlare della sua esperienza al GF Vip 7 ci sarà Amaurys Perez. Spazio anche per la commovente storia di Nadia Toffa raccontata dalla madre Margherita Rebuffoni. E poi ancora: Angela Melillo, neo sposa, e le sue amiche Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.