“Aiutateci, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in ginocchio. Io avevo due bar ristoranti, uno a Empoli e uno a Cerreto Guidi, tutte e due chiusi in 9 mesi e ora la notte non dormo”. Le lacrime della ristoratrice toscana, Chiara, 50 anni, in ginocchio davanti al cordone della polizia al Circo Massimo di Roma