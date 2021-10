Chiusura filiali bancarie sui Monti Dauni, Splendido: “Condivido preoccupazione, decisione censurabile”

“Condivido le preoccupazioni delle comunità dei Monti Dauni che si stanno vedendo smantellare, con un tratto di penna, presidi assolutamente necessari all’economia e al quotidiano vivere di famiglie, imprese e territorio. La scelta dei grandi gruppi bancari di chiudere, prima a Rocchetta Sant’Antonio poi a Castelluccio dei Sauri, e non è chiaro nel prossimo futuro a chi altri, l’unica filiale a cui i correntisti potevano sino a ieri rivolgersi, per quanto decisione legittima, è assolutamente censurabile sul piano etico poiché va compromettere e depauperare in maniera rilevante realtà che, per quanti piccole, hanno la loro dignità e sono state nel tempo salvadanaio importante per quegli stessi istituti di credito.

Approfittare di un momento congiunturale per tutti sfavorevole per ‘togliere le tende’, limitandosi ad una mera analisi costi-benefici, di fatto trascurando il disagio che si va a causare a centinaia di famiglie e imprese a cui si è chiesto fiducia, ottenendola, è motivo di forte delusione. Si tratta di iniziative private, sia chiaro, per cui ciascuno di noi può fare ben poco, ma personalmente non posso esimermi dal biasimarle e dal condividere le preoccupazioni dei correntisti. Per parte mia, terrò alta l’attenzione su questo tema, auspicando che il vuoto venutosi a creare possa colmarsi nel più breve tempo possibile”.

E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Lega, Joseph Splendido.