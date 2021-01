Chiusura di Via San Francesco fino a sabato

Dal giorno 21 al giorno 23 gennaio 2021, per consentire i lavori di scavo in sede stradale per effettuare lavori di manutenzione della rete elettrica, è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli sulle seguenti vie:

via San Francesco, nel tratto compreso da via delle Antiche Mura a Largo San Francesco.