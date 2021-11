Chiusura della campagna elettorale della lista Azione

Venerdì sera, alle ore 18.30, la lista AZIONE Manfredonia, con Tommaso Rinaldi sindaco, sarà presente in Piazzetta Mercato per il comizio di chiusura della campagna elettorale. Interverranno Antonio De Michele – Coordinatore AZIONE Manfredonia, Fabio Zecchino – Coordinatore Regionale Azione, Nunzio Angiola – Deputato Azione e Coordinatore Provinciale, Tommaso Rinaldi – candidato Sindaco di Manfredonia e in diretta streaming Carlo CALENDA – Eurodeputato e fondatore del partito AZIONE.

“Chiudiamo questa bellissima esperienza elettorale fra la gente e soprattutto tra i giovani – dichiara Antonio De Michele – a cui rivolgiamo, con particolare interesse, la nostra attenzione. Abbiamo scelto in queste settimane di parlare con i cittadini, a viso scoperto, mettendoci la faccia senza propaganda e senza retorica. Una campagna improntata sulla verità, sulle competenze e sul rispetto. Abbiamo dapprima ascoltato e poi avanzato le nostre idee e i progetti che abbiamo in mente per la rinascita della nostra città. Guarderemo negli occhi i nostri concittadini a cuore aperto – prosegue De Michele – per far comprendere loro che la nostra AZIONE è molto più di una crepa in un sistema politico incancrenito da vecchie logiche affaristiche, è molto più della semplice voglia di mettersi in gioco: è bisogno di RIPRENDERSI IL FUTURO”.

L’evento vedrà la partecipazione di tutti i candidati della lista di Azione Manfredonia che hanno con grande spirito di abnegazione e coraggio affrontato questa sfida, per tutti nuova. A chiudere il comizio un momento musicale live con i RED AUNT. Tutta la cittadinanza è invitata.

In caso di pioggia l’evento si terrà al Luc Manfredonia Peppino Impastato.