Chiusura barbieri, la riflessione di Elia e Michele Salvemini

Manfredonia – POCHE sere fa – ho parlando con Elia e Michele Salvemini – mi hanno espresso la loro tristezza di

questo tempo … dove non si riesce afferrare lo spazio dell’attimo. Elia, si fa padrone del momento, per raccontare un vissuto oramai stanco – per condividere il suo stato d’animo ma ottimista. Iniziando nel ringraziare i respiri nell’aldilà dei collegamenti facebook – Sono sicuro che tra poco ritorneremo, nei nostri saloni e botteghe, la nostra vita tornerá quasi “normale”. La pandemia ha trasformato questa nuova chiusura – in un tempo sospeso oltre il vuoto di un mare lontano…

È vero non riusciamo a vivere pienamente le giornate, le tante preoccupazioni , sorrisi e problemi che condividiamo con i nostri clienti…quanto ci manca tutto da oggi, ora dopo ora – passo dopo passo , giorno dopo giorno. Stare insieme a voi clienti e amici in questo clima così complesso,aveva un pò allentato la tensione e la preoccupazione per questo momento già buio di per sé strano … la famiglia, le difficoltà economiche e il sentirsi nel vuoto terreno. La frase che ricorre spesso nella mia mente è sempre la stessa: potrò dire è finita ! Resterà di tutto ciò la meravigliosa scoperta ,di poter avere molti amici. Vi aspetto tutti con affetto e … come un soffio di vento che mi batte nel petto a presto.

Di Claudio Castriotta