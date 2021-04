Il centro vaccinazioni presso la Sacra Famiglia per qualche giorno sarà chiuso la mattina ed aprirà dalle 15.00 alle 20.00, poiché ci sono poche dosi disponibili. Pertanto, si effettueranno vaccinazioni solo ai prenotati del giorno corrente. Dalle 18.30, qualora non tutte dosi del giorno saranno state utilizzate, si potranno vaccinare anche i non prenotati OVER60.