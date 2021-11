Stampa Chips di zucca







Ricetta di Autore Corso: Ricette Antipasti, Ricette Contorni, TodoFood Cucina: Italiana Difficoltà: Molto facile Dosi per 4 persone Preparazione 10 minuti Tempi di cottura 10 minuti





Queste chips di zucca sono perfette per un buonissimo spuntino sfizioso, leggero e sano, ideale per un aperitivo light o per far mangiare la zucca ai bambini. Segui la ricetta! Ecco gli ingredienti:

Ingredienti 400 gr Zucca

Qb Rosmarino

Qb Olio

Qb Sale

Qb Pepe

Istruzioni Pulire con cura la zucca eliminando anche la buccia

Tagliare a fettine sottili in modo uniforme con una mandolina o con un coltello ben affilato

In una ciotola inserire olio, rosmarino, sale e pepe quanto bastano, aggiungere le fettine di zucca e mescolare per insaporirle

Disporre molto vicine le fettine di zucca (evitare di sovrapporle) su una teglia da forno rivestita da carta da forno

Infornare a 180° con forno preriscaldato per 10 minuti circa (dorate e croccanti)

