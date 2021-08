Chip, il microfestival di innovazione sociale del Coworking Artefacendo fa tappa nella “Social Wi-Fi Street” di Manfredonia

Quando l’innovazione e le best practices diventano “virali” allora il futuro è già iniziato. A fare da virtuoso vettore di propagazione è “CHIP”, il microfestival di innovazione sociale del Coworking Artefacendo di San Giovanni Rotondo che spicca il volo e diventa itinerante.

Il flusso di idee generato dal confronto diretto con le buone pratiche di innovazione sociale e culturale del territorio regionale “chiama” un’altra data molto importante: venerdì 6 agosto a Manfredonia, ore 19.00, nella “Social Wi-Fi Street” di Via Santa Maria delle Grazie (in collaborazione con Coworking SmartLab e IlSipontino.net), nuovo hub della creatività e della tecnologia ispirato dal “South Working” e dello “Smart Working”, che apre i battenti proprio in questa giornata.

A Manfredonia saranno condivise le storie delle proprie imprese innovative, Marco Cataldo di Officine Cantelmo di Lecce, Mariangela Pepe di Graffiti for Smart City e Antonio Rinaldi di Innovation 4 Value.

Marco Cataldo è un convinto sostenitore dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. Presso Officine Cantelmo di Lecce ha promosso numerosi progetti di cultura d’impresa, imprenditoria giovanile e innovazione sociale. Oggi è Amministratore Unico di Apphia srl, una Spin Off dell’Università del Salento che opera del settore internazionale dell’automazione navale e aerospaziale.

Graffiti for Smart City, di cui Mariangela Pepe è CEO, è una startup che realizza smartwall: muri intelligenti composti da mosaici in bioresina, legati ad una centralina IoT, che permette ai muri di connettersi ai devices in prossimità. L’ultimo in ordine di tempo è stato realizzato a Foggia, sulla facciata di un edificio popolare di via Alberto Ammiraglio da Zara, prima degli Europei di Calcio. Raffigura Paolo Rossi in maglia azzurra e ha portato decisamente bene.

Antonio Rinaldi è un innovation manager che si occupa di innovazione organizzativa e di processo mediante business process re-engineering, implementazione di processi e sistemi di project & portfolio management e business intelligence. È co-founder di Innovation 4 Value, progetto nato con l’intento di migliorare il business model delle aziende mediante innovazione organizzativa e di processo.

A moderare gli incontri sarà Toni Augello, CEO del Coworking più piccolo del mondo, project manager dei Laboratori Urbani Artefacendo di San Giovanni Rotondo e ideatore del festival.