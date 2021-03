“Chiediamo la riduzione della Tari per il 2021 e per il 2020” l’appello di Manfredonia Nuova ai commissari

A Manfredonia a causa della pandemia molte attività economiche sono in difficoltà o addirittura hanno chiuso. Manfredonia Nuova ha richiesto ai commissari straordinari una riduzione della Tari non solo per il 2021 ma anche per il 2020. Si richiede anche un sostegno alle aziende e attività commerciali in difficoltà.