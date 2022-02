Chicco Evani a Torremaggiore per inaugurare la nuova sede del Milan club “Franco Baresi”, le interviste

Chicco Evani ospite a Torremaggiore per inaugurare la nuova sede del Milan club “Franco Baresi”. A Torremaggiore, lo scorso 10 Febbraio, alle ore 19:30, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Milan Club intitolato a Franco Baresi.

Un progetto che nasce dalla passione per i colori rossoneri, del presidente Roberto D’Amore, da sempre legato e fedele al Milan. L’iniziativa, che ha riscosso grande partecipazione e interesse da parte di tutti i tifosi di calcio, è stata condivisa e realizzata grazie alla collaborazione di un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione.

Per l’occasione è intervenuto il campione rossonero e Vice Ct della Nazionale Italiana di calcio, Chicco Evani per condividere momenti di gioia e per presentare il suo libro “Non chiamatemi Bubu”. A margine della cerimonia, la giornalista Veronica Buono, ha raccolto qualche piccola dichiarazione.

La passione per i colori rossoneri del presidente del Milan Club di Torremaggiore di Roberto D’amore