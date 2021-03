Chiarimento: le fake news su AstraZeneca non riguardano la sospensione in via precauzionale e temporanea del farmaco

L’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’AIFA, in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione.

La falsa nota dell’Aifa, invece, è riferita a questa mattina e riguardava una campagna fraudolenta con messaggi che pubblicizzano un servizio di prenotazione dei vaccini contro il Covid-19 e falsi sms.

L’Aifa stessa invita a reperire informazioni solo sul sito ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospensione-precauzionale-del-vaccino-astrazeneca