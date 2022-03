Chiarimenti riguardo l’impiego di Croce Rossa Italiana durante questo momento di emergenza in Ucraina

La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia – Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo ricorda ai cittadini che NON si occupa di raccolta di alcun tipo di bene od indumenti!

Inoltre, I VOLONTARI SI PRESENTANO SEMPRE IN DIVISA, COSÌ DA ESSERE FACILMENTE RICONOSCIBILI!!! (foto in allegato)

Tale chiarimento si rende indispensabile in quanto sono stati segnalati veri e propri atti di sciacallaggio da parte di persone che si sono qualificate come Volontari di Croce Rossa, ma che non lo sono.

Ricordiamo che, in queste ore ed in questi giorni di grande apprensione per l’emergenza umanitaria in corso in Ucraina Croce Rossa Italiana, insieme con UNHCR ed UNICEF, ha lanciato una raccolta (https://cri.it/emergenzaucraina/)

per dare una risposta immediata ai bisogni delle persone colpite ed in fuga dalle proprie case.

Si può donare anche mandando un SMS da mobile (2 €) o chiamata da rete fissa (5 o 10 €) al numero 45525.

Inoltre, per le proposte di donazioni monetarie di importi più significativi, è possibile fare riferimento alla struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale (donazioni@cri.it).

Visitate sempre la nostra pagina: https://www.facebook.com/cri.manfredonia/

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia #GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #CroceRossaItaliana #UnItaliacheAiuta

ANTONIO BEVERELLI – Portavoce

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DI MANFREDONIA