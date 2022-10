Chiara Nasti svela il motivo per cui non si è vaccinata: insorge il web – FOTO

Chiara Nasti torna di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta l’influencer, che aspetta un figlio da Mattia Zaccagni, ha preso una netta posizione contro il vaccino anti Covid-19, che sta aiutando il mondo intero ad uscire dalla pandemia.

Su Instagram, Chiara ha risposto alle domande dei suoi follower e uno di questi le ha chiesto il motivo per cui ha deciso di non vaccinarsi. La sua risposta è stata netta: “Ma era proprio necessario? Alla fine ho fatto bene non è cambiato nulla. Probabilmente con il vaccino avrei anche avuto dei problemi. Odio gli obblighi faccio sempre l’opposto”. Il messaggio, condiviso nelle sue IG stories, è stato accompagnato da diverse faccine sorridenti e divertite, come se si prendesse gioco del vaccino e del tema salute.