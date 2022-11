Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro con sorpresa: quanto costa e dove trovarlo

Chiara Ferragni per questo Natale lancerà il suo primo pandoro nato dalla collaborazione con Balocco. A svelare la notizia è stata un’utente su TikTok che ha trovato in anteprima il dolce nei negozi. Non stando nella pelle la ragazza l’ha acquistato e mostrato ai suoi follower. La confezione del tipico dolce è caratterizzata dal noto occhio del brand dell’imprenditrice. All’interno della scatola c’è uno speciale zucchero a velo rosa ma la vera chicca è il cartoncino con uno stencil che permette di disegnare il celebre occhio sul topping del pandoro. Tutto questo al prezzo di 8,99 euro. Il ricavato della vendita del pandoro verrà devoluto all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un nuovo macchinario che servirà per aiutare i bambini che soffrono di Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.