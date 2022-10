Chiara Ferragni, il gesto di Fedez non passa inosservato: terzo figlio in arrivo? – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez sono soliti condividere ogni momento della loro vita privata sui social. Sia nei video che nelle foto, l’influencer ed il rapper si mostrano senza filtri ai propri fan, ma non tutti condividono questo loro modo di fare. In modo particolare a finire al centro delle polemiche sono gli scatti in cui i due si mostrano nudi, proprio come l’ultimo che ha finito per sollevare un grosso polverone. Chiara Ferragni tiene il telefono in mano mentre Fedez, con fare dolce, le tiene il mento sulla pancia. C’è chi ha apprezzato con una serie di emoticon positivi, chi invece critica Chiara Ferragni per avere il telefono in mano anche mentre è a letto con il marito. Altri invece sospettano che sia in arrivo un terzo figlio. Ma al momento nessuna conferma sulla gravidanza di cui non si fa che parlare da mesi.