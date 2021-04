Chiara Ferragni entra nel cda di Tod’s, il titolo guadagna il 14% nel primo giorno

Il gruppo Tod’s ha comunicato qualche giorno fa l’ingresso all’interno del CDA dell’azienda della notissima influenzer Chiara Ferragni. Il presidente della casa di moda, Diego Della Valle, si è detto entusiasta: “La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”.

Grande entusiasmo ovviamente anche per Chiara Ferragni che ha ringraziato Della Valle “per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager. Unirmi al gruppo Tod’s significa dar dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo”.

Un’ottima operazione di visibilità oltre che finanziaria che nel primo giorno ha già dato i suoi frutti: Tod’s, a fine giornata, ha chiuso le contrattazioni in rialzo del 14%, sui massimi di giornata a 32,74 euro per azioni, in una giornata debole per Piazza Affari (-0,60% l’indice Ftse-Mib).