Chiara Ferragni ancora contro la destra. “Fate sentire la vostra voce il 25 settembre”

Dopo un post sulla mancanza di possibilità per abortire in alcune regioni italiane (come le Marche), Chiara Ferragni è ritornata a esprimersi sulla politica del Paese. Il 25 settembre si avvicina sempre di più e l’influencer, seguitissima sui social da ben 27,6 milioni di follower, ha postato una card contro un certo tipo di politica.

Qualche settimana fa aveva scritto “ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadono”, mentre oggi ha ripostato un post di un profilo, “apriteilcervello”, che si autodescrive come antifascista, antirazzista e support LGBT+.

La Ferragni, ricondividendo questo post, ha semplicemente scritto: “Da leggere tutto”. L’indicazione, però, lascia già intravedere una presa di posizione molto chiara e netta sul voto politico del 25 settembre. Il post, infatti, lancia un sentito appello: fate sentire la vostra voce il 25 settembre.

L’autore del post sottolinea che il voto di fine mese non sarà un semplice appuntamento elettorale, ma un vero e proprio momento cruciale per il sistema politico italiano. “Quelle del venticinque settembre – si legge nel testo – per milioni e milioni di italiani saranno sicuramente delle normali elezioni, le solite elezioni che porteranno alla formazione dell’ennesimo governo ladro e corrotto tanto odiato e oramai entrato nella visione dell’opinione pubblica. Per tantissime altre persone, invece, le elezioni del 25 settembre rappresenteranno la nascita (stando a tutte le attuali previsioni) del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica Italiana”.

Dunque, un chiaro invito a bloccare la strada al governo composto da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. La pagina punta sul voto consapevole dei cittadini. “Pensate se ogni persona che segue questa pagina convincesse anche solo una persona a votare e non astenersi avremmo 700 mila votanti in più”. Con i seguaci di Chiara Ferragni, stimati sui 27 milioni, ancora di più.