Chi era Matteo Carpano?

CARPANO Matteo: nacque a Manfredonia il 23 novembre 1847 e morì a Roma il 31 ottobre 1952. Microbiologo e Parassitologo, suoi studi pubblicati in 112 pubblicazioni furono tradotti in varie lingue. Fu Direttore del laboratorio Batteriologico Veterinario Militare di Roma dal 1911 al 1928, l’aula di questo Laboratorio è intitolata a suo nome. Fu tra i fondatori dell’Istituto Siero-Vaccinogeno creato dal Governo italiano, collaboratore all’Opera dell’Enciclopedia Italiana “Treccani”.:





“Il Prof. Dott. Ufficiale Matteo Carpano, microbiologo e parassitologo si laureò in medicina veterinaria .I suoi studi, hanno portato un grande contributo al mondo e alla scienza.” Vidi il suo busto in … in ” Villa Comunale ” quando ero ancora bambino e non sapevo nemmeno chi fosse o meglio a chi appartenesse il nome di questo grande sipontino doc , uomo di storia , di scienza e coscienza – che ci ha dato lustre nell’Italia intera e in Europa. Vi prego vivamente di ristrutturare questo busto che appartiene alla storia.



Di Claudio Castriotta