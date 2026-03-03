Chi è Vito Coppola, il ballerino citato da Corona a Falsissimo: età, carriera e vita privata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata di Falsissimo del 2 marzo ha riportato il nome di Vito Coppola al centro del dibattito pubblico. Fabrizio Corona ha dedicato gran parte della diretta al racconto di presunti contatti tra il ballerino e Alfonso Signorini, mostrando video e messaggi privati che hanno acceso discussioni e interpretazioni.

L’attenzione si è spostata rapidamente su Coppola, un volto noto della danza italiana e internazionale, che ora si ritrova coinvolto in una vicenda che nulla ha a che fare con la sua carriera. Chi è davvero Vito Coppola? Come è arrivato in televisione e qual è la sua storia personale? E perché Corona lo ha inserito nel suo racconto? Scopriamolo insieme.

Vito Coppola: età e origini del ballerino finito nel mirino mediatico

Vito Coppola nasce a Eboli il 27 settembre 1992. Cresce in una famiglia legata alla danza e inizia a muovere i primi passi in sala prove quando ha appena sei anni. Con il tempo si specializza nei balli standard e latini, partecipando a competizioni nazionali e internazionali già da bambino.

La sua formazione è rigorosa e costante, tanto che a dieci anni è già in gara in tornei di alto livello. Nel corso degli anni conquista titoli importanti, tra cui il German Open Championship e il Blackpool, due tappe che segnano il suo ingresso tra i talenti più promettenti della sua generazione.

La notorietà televisiva arriva più tardi, ma la base è quella di un atleta che ha costruito la propria carriera con disciplina e risultati. L’esposizione mediatica, però, lo porta oggi a essere coinvolto in una vicenda che esula dal suo percorso artistico e che Corona ha portato al centro di Falsissimo.

La carriera televisiva: da Ballando con le Stelle a Strictly Come Dancing

Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 2019, quando Amici di Maria De Filippi lo sceglie per il corpo di ballo della fase serale. È il primo passo verso una presenza stabile in televisione.

Nel 2021 arriva la svolta con Ballando con le Stelle: Milly Carlucci lo affida ad Arisa e la coppia conquista la vittoria della sedicesima edizione. L’intesa sul palco diventa uno dei momenti più commentati della stagione e apre a Coppola nuove opportunità.

L’anno successivo partecipa a Il cantante mascherato come ballerino solista e presenta il Napoli Pride, mostrando una versatilità che va oltre la danza.

La vera consacrazione internazionale arriva però nel 2022, quando entra nel cast di Strictly Come Dancing, la versione britannica del format. Qui fa coppia con la cantante Fleur East e conquista il pubblico inglese. Torna anche nel 2023, vincendo in coppia con l’attrice Ellie Leach.

Nel 2024 sorprende ancora partecipando alla versione UK di Celebrity MasterChef, dimostrando di sapersi muovere anche lontano dalla pista da ballo.

Il suo percorso televisivo, quindi, è solido e in crescita. Ed è proprio questa visibilità a renderlo oggi un nome che attira l’attenzione quando viene citato in contesti come Falsissimo.

La vita privata di Vito Coppola: relazioni, trasferimenti e curiosità

La vita privata di Vito Coppola è stata spesso oggetto di curiosità, soprattutto dopo il successo a Ballando con le Stelle. Per sei anni è stato legato alla fashion blogger Valentina Sica, con cui ha convissuto per tre anni. La relazione si è conclusa nel 2020.

Nel 2021 nasce un legame con Arisa, conosciuta proprio durante il programma di Rai 1. La relazione non viene mai ufficializzata del tutto, ma l’intesa tra i due è evidente. La storia si interrompe quando Coppola si trasferisce a Londra per lavoro, scelta che segna l’inizio della sua carriera internazionale.

Oggi non risultano relazioni ufficiali. Il ballerino è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove condivide momenti di lavoro e vita quotidiana. Parla fluentemente inglese, spagnolo e russo, competenze che gli hanno permesso di lavorare all’estero con facilità.

Ha un fratello, Jonathan, a cui è molto legato, e mantiene un rapporto sereno con Arisa nonostante la fine della relazione.

I