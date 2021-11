Chi è Gianni Rotice, il nuovo sindaco di Manfredonia

54 anni, tre figli, ingegnere civile, si è laureato al Politecnico di Bari, dove ha anche svolto attività di docenza.

Imprenditore nel settore delle costruzioni, ha maturato nel corso degli anni importanti esperienze professionali ed accademiche che gli hanno consentito di acquisire specifiche competenze nella gestione di progetti e risorse umane, sia sul fronte aziendale che istituzionale.

All’attività imprenditoriale si è affiancata un’attiva partecipazione negli organismi di categoria, nei quali ha rivestito il ruolo di Presidente di Confindustria Foggia, Vice Presidente di Confindustria Puglia e componente del gruppo “Infrastrutture e Cultura” di Confindustria nazionale; attualmente è componente della Giunta della Camera di Commercio di Foggia.

Già componente del CdA dell’Università di Foggia e del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, oggi siede nel CdA del Distretto Agroalimentare della Regione Puglia.

Nel 2020 ha coordinato il gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità del nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale ed è membro del CdA del Consorzio Italian University Line, in rappresentanza della stessa Università di Foggia.