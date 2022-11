Chef Mirko Esposito nella Guida Michelin 2023: il ristorante “Coquus” di Lucera nell’elenco dei “Bib Gourmand”

Chef Mirko Esposito nella Guida Michelin 2023: l’8 novembre

la presentazione ufficiale in Franciacorta.

Il ristorante “Coquus” di Lucera nell’elenco dei “Bib Gourmand”

Nuovo importante tassello per il food made in Capitanata. Chef Mirko Esposito e il suo ristorante “Coquus” di Lucera figurano nell’edizione 2023 della Guida Michelin che sarà presentata l’8 novembre in Franciacorta. Il locale lucerino, ormai punto di riferimento nella cucina d’autore di Puglia, è stato inserito nell’elenco dei “Bib Gourmand”, prestigioso riconoscimento che suggella il lavoro svolto dal giovane chef e dalla sua Brigata di artisti del gusto.

Il “Bib Gourmand”, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menù completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo. “Un percorso su cui lavoravamo da tempo – commenta chef Mirko – e che ci ha visti impegnati in una lenta e necessaria evoluzione della nostra cucina. Con un obiettivo: migliorare la qualità del menù e il suo rapporto con il prezzo. Un iter quanto mai necessario per una offerta sempre più competitiva ma comunque nel rispetto degli standard legati alla qualità”.

Un progetto che ha trovato la sua alcova nel ristorante in via Blanch a Lucera, nel cuore del centro storico, a poca distanza dal Duomo. Qui nasce l’Esposito Spirit che ha poi trovato casa nel progetto ora riconosciuto dalla Guida Michelin. “Lungo e non facile da affrontare – aggiunge Mirko Esposito – e attraverso il quale il nostro menù si evoluto arricchendosi di esperienze, idee e tanta voglia di fare cucina guardando e curiosando tra le tendenze della ristorazione tricolore. Sacrifici ora ripagati. Ci chiedono tutti se siamo contenti: si, lo siamo”. Buon food da chef Mirko.